Пожар в котельной произошел на Анадырском проезде

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Анадырский проезд, 3 Карта всех событий

Возгорание котельной произошло на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных случаях.

Собеседник ВМ уточнил, что в пожаре тяжело пострадал один человек. При этом площадь возгорания составляет 15 квадратных метров. Сама котельная расположена напротив Анадырского проезда, дом 3.

В четверг, 7 июля, склад загорелся на северо-западе столицы, в районе Южное Тушино. Пожар произошел на улице Свободы, 35, строение 14. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Происходило загорание лакокрасочных изделий, складируемой продукции и строительного мусора.

В тот же день пожар произошел на складе на юге столицы, в Донском районе. По словам собеседника «ВМ», склад располагается в Новоданиловском проезде, 2, корпус 2.