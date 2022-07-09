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Владислав Ветров стал председателем худсовета «Современника»

Араз Салехов
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Владислав Ветров стал председателем худсовета «Современника»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский театр «Современник» объявил о формировании художественного совета, председателем которого избран народный артист РФ Владислав Ветров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

— За творческую часть в театре «Современник» теперь будет отвечать художественный совет, председателем <…> назначен народный артист РФ Владислав Ветров. «Современник» создавался как коллектив единомышленников, где главные вопросы решали сообща его основатели — Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Табаков, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас театр возвращается к истокам, творческую составляющую театра будет определять художественный совет. Так, в состав нового худсовета театра вошли народные и заслуженные артисты Людмила Крылова и Александр Хованский, а также Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов и Полина Рашкина, сообщает ТАСС.

В среду, 29 июня, худруком Театра Гоголя станет Антон Яковлев, а «Школы современной пьесы» — Дмитрий Астрахан. Яковлев, как уточняется, является лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства. При этом Астрахан имеет звание заслуженного деятеля искусств России.

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