Названы три женских имени, обладательниц которых можно смело называть ведьмами

Кадр из сериала «Зачарованные»

Имя способно не только повлиять на судьбу человека, но и наделить его определенными качествами и способностями. Таролог и парапсихолог Саона рассказала «Вечерней Москве», обладательницы каких женских имен с рождения обладают даром и их можно назвать ведьмой.

Сильная Агена

Энергетически мощное имя черно-красного цвета. Планета имени — Плутон.

Женщина, названная Агеной, оказывается невероятно сильной и уверенной в себе личностью. Она является напористой и решительной особой, которая найдет себя в практической магии. В этой сфере Агена добьется наибольшего успеха, однако ей придется забыть о личной жизни. Вся энергия женщины с таким именем будет уходить на помощь другим людям.

Как правило, Агена оказывается довольно агрессивной и самодостаточной особой, которая не нуждается в сильном плече. Личные отношения женщины могут сложиться лишь в случае проработки своего сложного характера. Только со временем Агена научится управлять собой и тогда сможет найти себе любимого мужчину.

Опасная Анга

Цвет имени — желтый. Планета Анги — Юпитер.

Имя Анга наделяет свою обладательницу хитрым и опасным нравом. В энергоинформационном формате оно напоминает хищную анаконду, поедающую все на своем пути. Женщина с таким именем демонстрирует глубокие познания в любой области магии. Ей под силу решить самую сложную проблему, вот только расплатой за такой дар будет отсутствие нормальной личной жизни.

Анга отличается сверхинтуицией, которая позволяет чувствовать ей многие вещи на бессознательном уровне. Она обладает способностью заглядывать в будущее. Имя Анга является опасным для самой владелицы, поскольку вытягивает из нее всю энергию. В свою очередь хозяйке придется высасывать силы из других людей. Именно поэтому мужчины, попадающиеся на пути Анги, будут для нее, скорее, источником энергии.

Страстная Армина

Имя синего цвета и с планетой Плутон дарит своей обладательнице много удивительных магических способностей.

Армина в совершенстве владеет картами Таро и ритуалами на воде, но лучше всего ей удаются любовные привороты. Противостоять волшебным зельям женщины с таким именем просто невозможно. Также бескомпромиссно Армина действует на мужчин вокруг. Представители сильного пола готовы отдать ей все. Однако стоит помнить, что Армина не прощает предательства. Она будет жестоко мстить за измену и ложь.

Имя наделяет свою хозяйку лидерскими качествами, а также впечатляющими познаниями в магии. Мистический потенциал Армины очень богат и со временем будет только усиливаться.