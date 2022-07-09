Парад поездов стартовал в столичном метро в честь Дня транспорта

Фото: Департамент транспорта Москвы

Парад ретропоездов стартовал в Московском метрополитене в честь Дня столичного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу, 9 июля.

— Сегодня отмечаем День московского транспорта! Череду праздничных мероприятий с самого открытия метро начал парад поездов на Кольцевой линии. Ловите семь праздничных составов все выходные до 20:30 против часовой стрелки, — заявили в дептрансе.

Фото: Департамент транспорта Москвы

9 июля столица отметит День московского транспорта. В праздничной программе — пятичасовое авторалли по центру Москвы, детские мастер-классы, советские игровые автоматы и настольные игры, турнир по шахматам и обучение для начинающих. Вечером всех гостей фестиваля ждет концертная программа, хедлайнером которой станет группа Pompeya. Кроме того, 9 июля будет организован бесплатный трансфер от метро «Университет».

Каким был первый транспорт столицы и какие еще мероприятия подготовили к празднику, «Вечерней Москве» рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.