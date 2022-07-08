Оксана Бондаренко: Музей транспорта Москвы подготовил интересную программу к празднику

Оксана Бондаренко / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

9 июля столица отметит День московского транспорта. Каким был первый транспорт столицы и какие мероприятия подготовили к празднику, «Вечерней Москве» рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

— Оксана, расскажите, пожалуйста, каким был первый общественный транспорт Москвы?

— Изначально роль городского транспорта выполняли конные экипажи, которые могли себе позволить только зажиточные горожане. Но уже к середине 19 веке стало очевидно, что транспорт не должен быть элитарным. Так и появилась линейка, которая представляла из себя экипаж и вмещала от 6 до 14 пассажиров и двигалась по определенному маршруту. Довольно скоро загруженность линеек превысила ее потенциал. В связи с этим в первой половине 60-х годов XIX века появились первые проекты конно-железной дороги. А в 70-х годах конные трамваи стали основным видом общественного транспорта Москвы. Развитие технологий позволило разрабатывать альтернативные виды городского транспорта.

Одним из самых популярных стал вагон на электрической тяге – трамвай. Торжественное открытие движения московского трамвая состоялось 6 апреля 1899 года. Чуть позже пассажиров по первой пригородной автобусной линии в Москве начал развозить автобус Daimler-Marienfelde. Она проходила между заставой у Марьиной Рощи и Останкино в 1907 году. «Даймлер» представлял собой максимально простой вариант автобуса. На шасси грузовика образца 1905 года устанавливали по бокам лавки, а крышей служил брезентовый балдахин, опирающийся на стойки. Такая машина летом перевозила дачников на приусадебные участки, располагавшимся рядом с имением Останкино. Кстати, полноразмерная модель автобуса «Даймлер» без двигателя и сопутствующих ему систем была воссоздана по трем сохранившимся фотографиям Музеем Транспорта Москвы.

— Как развивался транспорт, особенно за последнее десятилетие? Какой транспорт Москвы сегодня?

— В последнее десятилетие транспортная система города движется к устойчивому и комфортному развитию. На улицах города появился новый вид экологичного транспорта — электробус. Современная история московского электробуса начинается в 2018 году, когда первые электробусы начали курсировать по маршруту т73 (ВДНХ — 6-й мкр. Бибирева). На сегодняшний день по Москве курсируют уже 1000 электробусов. Электробус развивается прямо сейчас, его история только формируется, но пассажиры уже отмечают, что передвижение на нем комфортнее.

— Что готовит ваш музей ко Дню транспорта?

— В день Московского транспорта, 9 июля, Музей Транспорта Москвы проведет масштабный городской фестиваль ретротехники на Воробьевых горах — «Ретрорейс». Для посетителей мы подготовили захватывающую программу на целый день: с 10 утра и до 9 вечера. Целый день на площадке под открытым небом будет проходить выставка ретротранспорта 60-70-х годов выпуска из коллекции музея, а также частных коллекционеров, реставрационных мастерских и приглашенных клубов: это более 100 машин, причем не только легковые автомобили, но и грузовой, и городской, и служебный транспорт.

Также в программе — пятичасовое авторалли по центру Москвы, детские мастер-классы, советские игровые автоматы и настольные игры, турнир по шахматам и обучение для начинающих. Вечером всех гостей фестиваля ждет концертная программа, хедлайнером которой станет группа Pompeya. Для гостей фестиваля 9 июля будет организован бесплатный трансфер от метро «Университет». Он, разумеется, будет тоже ретро. Программа насыщенная, ознакомиться с ней можно на сайте музея. Вход на мероприятие бесплатный. Главное — пройти регистрацию на сайте.