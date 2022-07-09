Умер актер из «Клана Сопрано» Тони Сирико

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Американский актер Тони Сирико, известный по роли Поли Галтиери в культовом криминально-драматическом телесериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил менеджер артиста.

Сирико умер в доме престарелых в американском штате Флорида. В последние годы у актера наблюдалась деменция. Причина смерти не сообщается.

— Он был не только преданным клиентом, но и хорошим другом, — заявил менеджер изданию Hollywood Reporter.

Помимо «Клана Сопрано», Сирико известен благодаря ролям в таких фильмах, как «Славные парни», «Голубоглазый Микки», «Пули над Бродвеем», «Могущественная Афродита», «Все говорят, что я люблю тебя», «Деконструкция Гарри», «Знаменитости» и «Колесо чудес».