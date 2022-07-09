Названа средняя цена авто с «автоматом» в России

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Средняя цена в июне на автомобиль с механической коробкой переключения передач (МКПП) в России составила 1,28 миллиона рублей, с автоматической (АКПП) — 1,7 миллиона. Об этом сообщили аналитики «СберАвто».

— Автомобилям с «механикой» принадлежит доля в 38 процентов от общего числа представленных в сервисе авто, причем 37 процентов из них — новые. Подержанный автомобиль с МКПП обойдется покупателям в среднем в 720 тысяч рублей, новый — в 1,28 миллиона рублей. Среди автомобилей с «автоматом» 31 процент — новые. Подержанный автомобиль с АКПП обойдется покупателям в среднем в 985 тысяч рублей, новый — в 1,7 миллиона рублей, — отмечается в исследовании.

Самыми популярными авто с «механикой» являются машины 2022 года выпуска (30 процентов от рынка), а также автомобили не старше одного года (восемь процентов) и четырехлетние модели (семь процентов). При этом чаще всего дилеры предлагают к покупке марки Lada (43 процента), Renault (16 процентов) и Kia (6 процентов).

Авто с АКПП на рынке чаще всего встречаются 2022 и 2021 годов выпуска (33 и 15 процентов соответственно), а также четырехлетние модели (7 процентов). Самые популярные марки — КIA (12 процентов), Hyundai и Volkswagen (по восемь процентов), передает РИА Новости.

На российском рынке пока не хватает доступных авто отечественного производства, а подержанные зарубежные машины поднялись в цене из-за связанного с санкциями сокращения их поставок в страну. Автоэксперт рассказал, где россияне могут купить недорогие иномарки.