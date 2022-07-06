Автоэксперт рассказал, где россияне могут купить недорогие машины

Фото: depositphotos

Россияне могут приобретать недорогие иностранные машины, несмотря на западные санкции. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он объяснил, как это делается.

На российском рынке пока не хватает доступных авто отечественного производства, а подержанные зарубежные машины поднялись в цене из-за сокращения их поставок в страну, связанного с санкциями, отметил эксперт. Чтобы не переплачивать за бывшую в употреблении иномарку, можно подобрать подходящий вариант на онлайн-аукционе, посоветовал он.

— Отечественного производства доступных машин явно не хватает, а рынок надо чем-то наполнять, россиянам надо на чем-то ездить. Сегодня покупка б/у машины на зарубежном аукционе — это один из немногих способов приобрести недорогой автомобиль, — заявил Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

По его словам, развитие параллельного импорта может привести к тому, что россиянам станет выгодно покупать на интернет-площадках не только подержанные, но и новые машины иностранного производства.

— То есть могут отменить некоторые пункты технического регламента, которые запрещают использовать в России новые машины без согласия правообладателя. Это может еще сильнее подстегнуть возможность наполнения рынка не только б/у машинами, но и новыми, — отметил эксперт.

Он напомнил, что участие в онлайн-аукционе связано с определенными рисками для покупателя, который не занимается торговлей авто профессионально.

— Они проходят где-то далеко, поэтому нужно четко представлять, как вы привезете автомобиль из-за рубежа в Россию. Если у вас нет четкого понимания, как заплатить за машину и как ее доставить, то самому заниматься этим не стоит, — предупредил Хайцеэр.

Потенциальным покупателям б/у машин зарубежного производства он порекомендовал обращаться в компании, специализирующиеся на закупке автомобилей и доставке их в РФ.

Цены на автомобили в 2022 году выросли, при этом ряд зарубежных марок ушел из страны. Автосалоны придерживают остатки предыдущих поставок, чтобы иметь возможность работать. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будет развиваться ситуация дальше и когда ждать снижения цен.