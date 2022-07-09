Врач назвал бессимптомное заболевание, вызывающее внезапную слепоту

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Внезапная слепота у человека может быть вызвана высоким уровнем холестерина в организме. Сложность заключается в том, что зачастую пациент не знает о заболевании из-за отсутствия симптомов, сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

По его словам, высокий уровень холестерина в крови способствует образованию бляшек на стенках артерий, которые в свою очередь вызывают эмболию (циркуляция инородных частиц в крови человека) и закупорку — холестериновую эмболию.

— Эта закупорка и последующее воспаление могут нанести значительный ущерб органам и тканям, которые снабжаются кровеносным сосудом. Естественно, симптомы будут различаться для каждого из пораженных органов, но все они будут хуже работать по мере усугубления закупорки, — заявил Варфоломеев.

Врач подчеркнул, что первыми от эмболии страдают почки, кожа, желудок и головной мозг, однако проблемы могут возникнуть и со зрением.

— Иногда эмболы можно увидеть во время или после приступа временной потери зрения. В других случаях они наблюдаются у пациентов с установленными дефектами фуникулярного поля, — подчеркнул Варфоломеев.

Кардиолог заключил, что эмболы зачастую фрагментируются и исчезают в течение нескольких дней или недель, передает «МедикФорум».

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