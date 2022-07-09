Владимир Ефимов: Каждый третий работающий москвич младше 35 лет

Фото: Пресс-служба

В 2021 году каждый третий специалист, который работал в Москве, был младше 35 лет. Об этом в субботу, 9 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Больше всего таких сотрудников было занято в гостиницах и заведениях общепита — 53 процента. В сфере IT и связи на молодых специалистов пришлось 48 процентов рабочих мест, в финансах и страховании — 43 процента, а в торговле и автосервисе — 40 процентов, — отметил Ефимов.

Также он подчеркнул, что в административной деятельности, строительстве, научно-технической и транспортно-логистической сферах примерно каждый третий сотрудник был младше 35 лет. В системе здравоохранения около 25 процентов работников являлись молодыми специалистами, а в энергоснабжении и водоснабжении их зафиксировано 23 и 22 процента от штатной численности соответственно, подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что в сфере досуга, культуры и спорта средние зарплаты молодых специалистов всего на четыре процента меньше, чем в целом по отрасли.

В сфере недвижимости зарплаты у сотрудников до 35 лет на восемь процентов ниже средних значений. На 10 процентов меньше опытных специалистов получает молодой персонал в сфере здравоохранения, водоснабжения и административной сфере, добавил Пуртов.

Накануне Ефимов сообщил, что в Москве построят десять новых объектов в рамках соглашения о создании мест приложения труда, которое позволит создать более 33 тысяч дополнительных рабочих мест.