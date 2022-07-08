Владимир Ефимов: инвесторы создадут более 33 тысяч рабочих мест в рамках городской программы

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Десять новых объектов построят в Москве в рамках соглашения о создании мест приложения труда, которое позволит создать более 33 тысяч дополнительных рабочих мест. Они будут введены в эксплуатацию в период с 2023 по 2027 годы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичная программа создания мест приложения труда направлена на стимулирование комплексной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, уменьшение маятниковой миграции в центр города, а также снижение нагрузки на дороги и общественный транспорт. Для этого Москва подписала уже 22 соглашения, общий объем инвестиций по ним превышает 92 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать более 33 тысяч рабочих мест. Более половины из них – 24,5 тысячи – появятся на офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита, на современных производствах и в технопарках смогут трудоустроиться почти 8 тысяч человек. Оставшиеся вакансии буду открыты в социальных учреждениях, — отметил заммэра.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, согласно городской программе специалисты возведут 13 образовательных учреждений, десять офисных центров, а также шесть технопарков во всех районах Москвы, кроме ЦАО. При этом, площадь всех объектов составит порядка 1,12 миллиона квадратных метров.

Участники программы, которые инвестируют в застройку, смогут получить определенные льготы при переоформлении земельных участков для жилых комплексов в разных районах, а также отсрочку по внесению части платежа.

Программу по созданию объектов капитального строительства запустили еще в 2020 году. Девелоперам предоставляется возможность определенных льготных условий при переоформлении земельных объектов. Однако в 2022 году в программу были внесены корректировки, согласно которым застройщикам расширяют доступ к преференциям при определенных условиях.

В настоящее время столица сдает в аренду около семи тысяч объектов, почти половину из которых занимают представители малого и среднего предпринимательства (МСП).