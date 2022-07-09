Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 9 июля, поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей — любви, добра и милосердия... Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия, — заявил Путин.

Глава государства отметил, что мусульманская община России принимает активное участие в жизни страны и уделяет много внимания реализации общественных проектов. Президент также подчеркнул, что деятельность общины играет большую роль в поддержании «межнационального мира».

Мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет в столичном регионе 9 июля 2022 года. На территории Московской области для проведения праздничных богослужений выделили 55 мест. Для удобства верующих в Москве и Подмосковье утром 9 июля будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телевизионных каналах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.