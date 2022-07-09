Как оформить пенсию онлайн: пошаговая инструкция

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Подать заявление о назначении пенсии можно не только при личном обращении, но и в интернете через госуслуги или сайт Пенсионного фонда. Если возникнут проблемы с расчетом пенсии, для их решения также необязательно выходить из дома. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, чтобы подать заявление на оформление пенсии онлайн, нужно иметь личный кабинет на госуслугах.

— Сейчас есть возможность оформить пенсию, получив информацию из личного кабинета на сайте Пенсионного фонда. Туда можно зайти также, через госуслуги: если у вас есть вход на госуслуги, то логин и пароль оттуда действительны на сайте Пенсионного фонда. Механизм там достаточно несложный: необходимо заполнить анкету онлайн, приложить документы, и потом эти данные проверяются через базу данных. Дальше уже вам дается информация о примерном размере пенсии, — объяснила собеседница «ВМ».

Эксперт отметила, что срок рассмотрения заявления составляет порядка 10 дней. Если человек не согласен с рассчитанной пенсией, например, были учтены не все годы стажа, ему необходимо оставить сообщение через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, уточнила Финогенова.

Как пояснила специалист, причины несоответствия могут быть разными.

— Очень часто бывают периоды, которые пришлись на «лихие девяностые», когда зарплаты выплачивались в конвертах. Человек как бы работал, но какое-то время за него не выплачивались взносы в Пенсионный фонд. Чаще всего такие случаи пришлись на промежуток с 1990 по 2000-е годы. Эти несколько лет, когда зарплаты получались в конверте, приводят к тому, что часть трудового стажа выпадает, — рассказала Финогенова.

Бывает, что работодатель выплачивает зарплату официально, а взносы в Пенсионный фонд лишь частично — в этом случае пенсия тоже будет меньше, заметила собеседница «ВМ».

Доказать свою правоту в большинстве случаев довольно трудно, однако это также можно сделать онлайн, подчеркнула специалист.

— Пенсионный фонд при расчете пенсий работает с документами о поступивших взносах. Вероятность того, что человек сможет как-то увеличить свою пенсию, имеется, но в большинстве случаев это фактические взносы, которые получил Пенсионный фонд. Редко получается этот вопрос решить в пользу самого работника. Но бывает, что у него получается добиться повышения пенсии: возможны ошибки самого Пенсионного фонда или работодатель что-то не так делал, это можно доказать. Если человек имеет все документы, которые требуются, у него есть личный кабинет на госуслугах, лично тут приходить в Пенсионный фонд не нужно, — заключила Финогенова.