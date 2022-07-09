Фильм «Учености плоды» показали в филиале Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Памяти Карта всех событий

В филиале Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») 8 июля в рамках проекта «Самостояние человека» состоялся бесплатный показ фильма «Учености плоды». Об этом сообщили в пресс-службе музея в субботу, 9 июля.

— Этот фильм не просто дань уважения всем русским людям, ценящим культуру. Этот фильм о некоем русском коде, который заключен в каждом из нас, — заявил перед показом режиссер и продюсер фильма, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников.

В пресс-службе также отметили, что перед началом фильма гостей ожидало выступление общественных деятелей, историков и актеров, которые снимались в картине.

До этого Музей Победы запустил тематическую акцию в честь выхода обновленной 100-рублевой купюры. Отмечается, что в рамках акции, каждый посетитель, который оплатит входной билет купюрой с изображением филиала Музея Победы — Ржевского мемориала Советскому солдату, сможет получить бесплатную фотосессию в костюмах. Профессиональная фотосъемка для участников акции пройдет в тематической зоне «Военный фотоальбом».