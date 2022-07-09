Пожар произошел около станции метро «Кропоткинская»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Гоголевский бульвар, дом 3 Карта всех событий

Топиар из искусственной травы загорелся на Гоголевском бульваре около станции столичного метро «Кропоткинская». На данный момент огонь ликвидирован, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве в субботу, 9 июня.

— В 8:56 поступило сообщение о возгорании топиара из искусственной травы по адресу: Гоголевский бульвар, дом 3. В 10:00 пожар был полностью ликвидирован. Возгорание происходило на площади 0,1 квадратных метра, — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не поступало, передает агентство городских новостей «Москва».

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До этого сообщалось, что возгорание котельной произошло на северо-востоке Москвы. При пожаре тяжело пострадал один человек. При этом площадь возгорания составляет 15 квадратных метров. Сама котельная расположена напротив Анадырского проезда, дом 3.