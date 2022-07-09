Владимир Ефимов: Почти 30 участков для строительства частных домов приобрели у города за полгода

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За период с января по июнь 2022 года москвичи арендовали или купили у города 28 земельных участков суммарной площадью более четырех гектаров для строительства частных жилых домов. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За шесть месяцев 2022 года граждане приобрели у города 17 земельных участков для возведения частных домов и еще 11 арендовали. Общая площадь этой земли составляет 4,04 гектара, — пояснил Ефимов.

Он также рассказал, что высота зданий, которые на ней разместятся, не может превышать двух этажей. Общая допустимая площадь построек составляет около 16,5 тысячи квадратных метров.

Ефимов добавил, что для приобретения понравившегося объекта необходимо подать соответствующую заявку в департамент городского имущества.

Если в течение 30 дней иных обращений на этот участок не поступает, договор купли-продажи оформят без торгов. Торги проводятся, если к участку проявляют интерес другие граждане.

Недавно заммэра сообщал, что десять новых объектов построят в Москве в рамках соглашения о создании мест приложения труда, которое позволит создать более 33 тысяч дополнительных рабочих мест.