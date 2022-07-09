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Жилой дом 1951 года постройки на Смоленской площади отремонтируют в этом году

Георгий Соланович
Город
Жилой дом 1951 года постройки на Смоленской площади отремонтируют в этом году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Смоленская площадь, дом 13/21. Карта всех событий

Специалисты завершат работы по капитальному ремонту жилого дома архитектора Ивана Жолтовского 1951 года постройки на Смоленской площади в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 9 июля.

— Специалисты проводят масштабную реставрацию фасада и его сложного архитектурного декора, подъездов, а также ремонт подвальных помещений... Планируется расчистить и промыть слои краски и штукатурного слоя, лепной декор, заделать трещины и восстановить кирпичную кладку. Также специалисты обработают поверхности строительным антисептиком и обновят красочно-штукатурный слой, — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что реставрационные работы на торце здания подходят к концу. На фасаде уже восстановлена рустовка, заканчивается ремонт венчающего карниза и рельефных панно.

До этого сообщалось, что специалисты отремонтируют дома, в которых жили легенды советского футбола. Работы уже стартовали в доме 41 на Кутузовском проспекте и доме 4/10 на Садовой-Триумфальной улице.

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