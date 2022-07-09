Силы ПВО сработали над Херсоном

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали по целям над Херсоном. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона в субботу, 9 июля.

— Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас, — говорится в сообщении.

2 июля российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Явкино Николаевской области и 19 беспилотников ВСУ в ДНР, ЛНР, в Харьковской и Запорожской областях, а также перехватили четыре реактивных снаряда в Херсонской области и ДНР.

До этого сообщалось, что спецназ России применяет в ходе специальной операции бесшумные минометы 2Б25 «Галл», в частности, для уничтожения диверсионно-разведывательных групп Украины.

Эти минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных и опорных пунктов, также при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп.