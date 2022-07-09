Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Частный вертолет совершил аварийную посадку в Люберцах

Георгий Соланович
Происшествия
Частный вертолет совершил аварийную посадку в Люберцах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Лыткаринское шоссе Карта всех событий

Частный вертолет Robinson в субботу, 9 июля, совершил аварийную посадку в подмосковных Люберцах. Об этом Вечерней Москве сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что летательное средство приземлилось в лесополосе в районе Лыткаринского шоссе. На борту находилось три человека, все остались живы.

Предварительно вертолет пришлось экстренно посадить из-за технической неисправности. На данный момент на месте работают оперативные службы.

До этого в Люберцах от удара током на железнодорожном мосту погиб подросток. Следователи выясняли обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Люберцы Вертолеты вынужденная посадка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте