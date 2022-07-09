Частный вертолет совершил аварийную посадку в Люберцах

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Россия, Московская область, Лыткаринское шоссе Карта всех событий

Частный вертолет Robinson в субботу, 9 июля, совершил аварийную посадку в подмосковных Люберцах. Об этом Вечерней Москве сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что летательное средство приземлилось в лесополосе в районе Лыткаринского шоссе. На борту находилось три человека, все остались живы.

Предварительно вертолет пришлось экстренно посадить из-за технической неисправности. На данный момент на месте работают оперативные службы.

До этого в Люберцах от удара током на железнодорожном мосту погиб подросток. Следователи выясняли обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».