Резидент технополиса «Москва» начал выпускать 29 новых типов микросхем

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Компания «Ангстрем» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — запустила производство 29 новых типов микросхем, которые будут использовать в сферах транспорта, электроэнергетики и в других областях промышленности. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский в субботу, 9 июля.

— 29 новых видов микросхем уже запущено в производство. Среди них цифроаналоговые преобразователи, силовые интеллектуальные драйверы, микросхемы обработки сигналов. Такая электроника жизненно необходима для современной транспортной сферы, электросетей, промышленности, — заявил Овчинский.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что «Ангстрем» работает в ОЭЗ с 2017 года. За это время компания вложила в развитие производства более 240 миллионов рублей. На данный момент предприятие работает над пока отсутствующей в России технологией СВЧ-микросхем на ультратонком кремнии.

До этого стало известно, что в прошлом году 15 резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» увеличили объем своего производства более чем в два раза. Так, у девяти предприятий показатель вырос в два–три раза. У шести остальных — в четыре раза и более.