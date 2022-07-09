Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Дружба народов» на ВДНХ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», на котором можно познакомиться с традициями народов стран СНГ, проходит на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 9 июля.

— Можно сказать, выставка возвращается к своим историческим корням. В свое время — в 1930–1950 годах — ее создали, чтобы народы обменивались опытом, вдохновлялись культурой друг друга. Были построены великолепные национальные павильоны, которые сегодня стали площадками фестиваля, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Он уточнил, что посетители выставочно-торгового центра Казахстан смогут научиться валянию войлока, ткачеству и вышивке. Там же пройдет показ коллекций казахских, армянских, киргизских и молдавских дизайнеров одежды.

Кроме того, в павильоне Армении проходит выставка армянских художников. Наконец, в Доме культуры ВДНХ идет фестиваль национальных театров, написал Собянин в Telegram-канале.

В период с 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции проходит фестиваль «10 лет. Новая Москва».

Гостей фестиваля познакомят с туристической сферой Новой Москвы: горожанам расскажут о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.