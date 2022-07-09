Более 30 человек задержали после конфликта на Замоскворецком рынке

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Болотниковская улица Карта всех событий

Правоохранители задержали более 30 человек после конфликта на столичном Замоскворецком рынке. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

По данным ведомства, утром 9 июля на Болотниковской улице произошел конфликт, который перерос в потасовку. Уточняется, что данный инцидент случился на бытовой почве.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют причины и обстоятельства конфликта, а также устанавливают личности всех участников инцидента. Информация о пострадавших уточняется, передает агентство городских новостей «Москва».

8 июля в районе станции метро «Пролетарская» произошла потасовка со стрельбой. В Сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что в конфликте приняли участие не менее десяти человек. Один из них, как уточняется, открыл огонь по своим оппонентам.