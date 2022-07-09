«Сон, смех, секс»: Бурунов и Семенович рассказали о своих правилах здоровой жизни

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Актриса и певица Анна Семенович и актер Сергей Бурунов рассказали на лектории «Здоровой Москвы» «ЗОЖ или кутеж» в амфитеатре парка «Зарядье», что они делают для поддержания здорового образа жизни.

— Я за позитивное мышление и умение видеть красоту этого мира, любовь к окружающим и своей работе. Сон — девять-десять часов, не переедать и не есть на ночь, пить много воды и раз в год ездить на море, загорать и плавать, — сказала артистка.

Бурунов добавил, что его правилами являются сон, смех, секс, а также уважение друг к другу. Главный врач Первой градской больницы и врач-кардиолог высшей категории Алексей Свет подчеркнул, что в жизни всего должно быть в меру: нагрузка в удовольствие, а усталости следует быть приятной.

Семенович также призналась, что после ухода из группы «Блестящие» она поняла, что подорвала свое здоровье. С тех пор певица каждый год в августе на три дня ложится в клинику, чтобы пройти полное обследование.

Она также ежегодно ложится в клинику на неделю для прохождения курса детоксикации. Кроме того, Семенович призналась, что уже давно бросила курить ради сохранения здоровья и красоты, также она решила на полтора месяца полностью отказаться от спиртного.