Диетолог Соломатина назвала две самые полезные ягоды, которые созревают в июле

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Июль — летний месяц, когда созревает множество вкусных ягод и фруктов. «Вечерняя Москва» побеседовала с диетологом Еленой Соломатиной и выяснила, какие ягоды обладают лучшими полезными свойствами.

По мнению Соломатиной, малина — одна из самых аппетитных и полезных июльских ягод.

— Эта ягода способствует снижению веса, поэтому те, кто на диете, могут взять на вооружение данный факт. При неврозах и депрессии можно также есть малину, так как она повышает настроение. Способствует улучшению и обновлению кожи, — рассказала диетолог.

Кроме того, по словам специалиста, малина повышает иммунитет и является прекрасным средством при простуде.

Черника — еще один прекрасный природный продукт, который замедляет процесс старения организма, улучшает работу пищеварительной системы и обладает бактерицидными свойствами, отметила врач.

— У черники полезные вещества не только в ягодах, но и в листьях. Применяют свежий продукт при лечении цинги. При болезнях глаз листья ягоды используют для приготовления средств для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и при проблемах со зрением, — пояснила диетолог.

Эта летняя ягода применяется также при лечении язв и ожогов, гингивитов и стоматитов, добавила Соломатина.

Также диетолог в беседе с «ВМ» рассказала, от каких летних продуктов можно незаметно набрать вес. По словам специалиста, одной из самых коварных ягод считается арбуз.