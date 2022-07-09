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Пять человек пострадали при взрыве на заправке в Ульяновской области

Евгений Белоусов
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве на заправке в Ульяновской области
Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

Взрыв произошел на автозаправке в Ульяновской области. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел примерно в 15:00 по московскому времени. Ликвидацией пожара от РСЧС занимаются 27 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС — 21 человек и 7 единиц техники.

Открытое горение на месте происшествия ликвидировали на площади 100 квадратных метров. При взрыве пострадали пять человек, трое из них были доставлены в больницу с ожогами, остальные от госпитализации отказались.

Два пациента, как уточняется, находятся в тяжелом состоянии. Еще один — средней степени тяжести, написал губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

9 июля Следственный комитет инициировал проверку после гибели человека при пожаре в Москве. Инцидент произошел в помещении, расположенном по улице Летчика Бабушкина. При пожаре также пострадал еще один человек, которому была оказана медицинская помощь.

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