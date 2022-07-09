СК инициировал проверку после гибели человека при пожаре в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина Карта всех событий

Пожар, в котором погиб один человек, произошел в СВАО в ночь на 9 июля. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Инцидент произошел в помещении, расположенном по улице Летчика Бабушкина. При пожаре также пострадал еще один человек, которому была оказана медицинская помощь.

По факту случившегося СК в настоящее время проводит доследственную проверку. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, заключила Иванова.

9 июля топиар из искусственной травы загорелся на Гоголевском бульваре около станции столичного метро «Кропоткинская». Огонь ликвидирован, данных о пострадавших не поступало.

Также возгорание котельной произошло на северо-востоке Москвы. При пожаре тяжело пострадал один человек.

При этом площадь возгорания составляла 15 квадратных метров. Сама котельная расположена напротив Анадырского проезда, дом 3.