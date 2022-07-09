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Фотовыставка об истории российского флота открылась в Москве

Евгений Белоусов
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Фотовыставка об истории российского флота открылась в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Климентовский переулок Карта всех событий

Фотовыставка под открытым небом «Морская держава», приуроченная ко Дню кораблестроителя, открылась в ЦАО. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Историческая часть выставки начинается с корабля «Орел» — первого русского военного судна, построенного по приказу царя Алексея Михайловича. На этой части выставки в хронологической последовательности представлены ключевые этапы развития технологий отечественного судостроения за три с половиной века.

Гости могут узнать об известных кораблях, в создании которых принимали участие выдающиеся российские кораблестроители. Вторая часть выставки демонстрирует новейшие корабли и суда, построенные Объединенной судостроительной корпорацией за последние годы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

2 июля стало известно о проведении фотовыставки «Океан в городе», посвященной обитателям центра океанографии и морской биологии «Москвариум», в московском парке культуры и отдыха «Сокольники».

Гости увидят на выставке снимки подводных пейзажей разных стран и континентов, а также фотографии редких рыб, медуз, осьминогов, нерп. При этом узнать больше информации о каждом из них посетители смогут, отсканировав QR-код.

Фотография Москва Выставки
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