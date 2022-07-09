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Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД временно изменится

Евгений Белоусов
Город
Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД временно изменится
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Расписание поездов поменяется с 11 по 29 июля на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что будут увеличены интервалы движения поездов. При этом часть поездов отменят, а у других изменится расписание.

Некоторые составы проследуют от/до станций Химки и Сходня, также будет закрыт один из путей станции Крюково (Зеленоград). Работы проведут в связи с модернизацией инфраструктуры станции Крюково (Зеленоград) в рамках строительства МЦД-3, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги работы транспортного комплекса столицы в первом полугодии 2022 года. Он отметил, что с начала года были открыты три новых и реконструированных вокзала Московских центральных диаметров (МЦД) — Печатники, Минская и Толстопальцево.

Помимо этого, в первой половине 2022 года снова заработали станция метро «Рижская» и вестибюль «Новослободской», а также был открыт подземный переход от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская».

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