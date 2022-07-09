Самолет аварийно приземлился в Подмосковье

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Самолет L-410 совершил жесткую посадку в поле около подмосковного Серпухова. Об этом сообщил в субботу, 9 июля, «Интерфаксу» информированный источник.

Уточняется, что самолет перевозил парашютистов. Из-за неисправности правого двигателя он жестко приземлился в поле рядом с аэродромом Большое Грызлово.

На борту воздушного судна находились 19 человек, передает агентство.

1 июля в Якутии нашли пропавший 21 июня самолет Ан-2. Самолет увидели спасатели на Ми-8, вылетевшие на его поиски. Воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе. На борту находились два члена экипажа и один пассажир.