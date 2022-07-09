Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали двенадцать рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и один отменен. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 12 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.