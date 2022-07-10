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Тарасов резко ответил подписчикам на сплетни о любовнице

Юлия Курганова
Общество
Тарасов резко ответил подписчикам на сплетни о любовнице
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Недавно в Сети появились слухи о возможном сожительстве женатого футболиста Дмитрия Тарасова с некой шатенкой Марией. Он довольно резко отреагировал на подобные домыслы в свой адрес.

Спортсмен попросил подписчиков не лезть в его жизнь и подчеркнул, что у него с супругой все хорошо.

— Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю! Оставьте нас в покое! Ребята, вам всем любви, занимайтесь своими делами! — заявил Тарасов в личном блоге, передает издание StarHit.

В конце июня Тарасов признался в проблемах в семье. Футболист не выходил на связь с подписчиками, ссылаясь на то, что у него произошли серьезные проблемы личного характера. 28 июня он попытался рассказать о случившемся в семье.

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