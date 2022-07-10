Тарасов резко ответил подписчикам на сплетни о любовнице
Недавно в Сети появились слухи о возможном сожительстве женатого футболиста Дмитрия Тарасова с некой шатенкой Марией. Он довольно резко отреагировал на подобные домыслы в свой адрес.
Спортсмен попросил подписчиков не лезть в его жизнь и подчеркнул, что у него с супругой все хорошо.
— Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю! Оставьте нас в покое! Ребята, вам всем любви, занимайтесь своими делами! — заявил Тарасов в личном блоге, передает издание StarHit.
В конце июня Тарасов признался в проблемах в семье. Футболист не выходил на связь с подписчиками, ссылаясь на то, что у него произошли серьезные проблемы личного характера. 28 июня он попытался рассказать о случившемся в семье.