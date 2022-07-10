Эксперт заявила, что коронавирус стал практически неотличим от других ОРВИ

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На данный момент коронавирус по симптомам и течению болезни практически неотличим от других ОРВИ. Об этом заявила в воскресенье, 10 июля, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, — сказала она.

Специалист добавила, что в восстановлении после болезни могут помочь прогулки на свежем воздухе, употребление овощей и фруктов, а также дыхательная гимнастика. Если симптомы затянулись, то следует обратиться к специалисту. По словам Пшеничной, это может говорить о росте вероятности обострения или проявления заболевания, которое раньше не наблюдалось, передает РИА Новости.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, остановилась ли мутация коронавируса.