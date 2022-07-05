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Вирусолог рассказал, прекратились ли мутации коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог рассказал, прекратились ли мутации коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, остановилась ли мутация коронавируса.

— Вирусы всегда мутируют. Это их жизнь. Как только вирусы размножаются (особенно такой, как коронавирус) в каждом цикле возникает мутации, — отметил специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.

Он отметил, что очередное увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией возможно осенью. Но подъем не будет существенным, число летальных случаев сильно снизилось за последние месяцы.

По его словам, связано это в том числе с тем, что вирус изменился. Конечно, имеет значение вакцинация, и тот факт, что переболело много людей.

По его словам, эпидемия еще продолжается, и нужно придерживаться правил дистанцирования, в местах большого скопления людей желательно надевать маску и вакцинироваться каждые полгода.

Ранее Россия отменила обязательные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию для приезжающих в страну граждан Белоруссии. Об этом стало известно в понедельник, 4 июля.

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