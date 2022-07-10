Мусоровоз опрокинулся в Даниловском районе столицы

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Россия, Москва, Малая Тульская улица Карта всех событий

В столичном Даниловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 10 июля.

Уточняется, что инцидент произошел на Малой Тульской улице, в районе дома 44. Водитель мусоровоза не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на тротуар.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение транспорта на участке не затруднено, отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

9 июля сообщалось, что в районе съезда с МКАД на шоссе Энтузиастов столкнулись два автомобиля. По данным источника «ВМ», в результате ДТП автомобиль такси перевернулся. Данных о пострадавших не поступало.