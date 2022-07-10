Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт по техническим причинам

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» по техническим причинам вернулся в аэропорт Самарканда после вылета в Москву. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Рейс FV-6552 авиакомпании «Россия» вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07:17 (05:17 по московском времени) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9:00 (7:00), — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент самолет находится на резервной полосе аэропорта. В результате возвращения судна никто на борту не пострадал, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что летевший из Стамбула в Сеул Airbus A330 корейской авиакомпании Korean Air совершил аварийную посадку в Баку из-за отказа одного из двигателей. Лайнер благополучно приземлился, никто не пострадал.

Также стало известно, что самолет L-410 совершил жесткую посадку в поле около подмосковного Серпухова. Это было вызвано неисправностью правого двигателя.