Рейс Стамбул — Сеул экстренно приземлился в Баку из-за отказа двигателя

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Летевший из Стамбула в Сеул Airbus A330 корейской авиакомпании Korean Air совершил аварийную посадку в Баку из-за отказа одного из двигателей. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает РИА Новости.

Лайнер благополучно приземлился, никто не пострадал.

В аэропорту были приведены в готовность все аварийно-спасательные службы, передает агентство.

В настоящее время проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

9 июля самолет L-410 совершил жесткую посадку в поле около подмосковного Серпухова. Уточняется, что самолет перевозил парашютистов.