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Присоединение Кипра к антироссийским санкциям вызвало сокращение турпотока из России и снижению доходов у граждан. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил журнал L'Espresso.

В материале отмечается, что в городе Лимассол находится русскоязычная община численностью 50 тысяч человек. Он является памятником дружбы двух государств. Кроме того, Кипр на протяжении долгих лет выстраивал особые отношения с инвесторами и туристами из России. Однако присоединение к политике санкций привело к риску обрушения связей.

До введения ограничений на полеты русские туристы были вторыми по численности и первыми по затратам на отдых. Сейчас же в трансферах много свободных мест. По подсчетам правительства Кипра, остров может потерять более 600 миллионов евро после сокращения турпотока из России, передает РИА Новости.

Экономисты рассказали «Вечерней Москве», какие страны Европы сильнее всего пострадали от антироссийских санкций. Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что отказ Германии от закупок энергетических носителей из России обрубит возможность для поставок углеводородов в другие страны.