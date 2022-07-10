«Это жуткая дискриминация»: Лазарева пожаловалась на жизнь в Испании

Фото: Youtube / А поговорить?

Телеведущая Татьяна Лазарева неоднократно критиковала действия России, за что сама подверглась потоку критики. С началом спецоперации на Украине она уехала в Испанию, где столкнулась с проблемами в местном банке.

— Многие уехавшие из России действительно не имеют возможности здесь легализоваться — им просто не открывают счета в банках: мол, у вас российский паспорт, извините. И это жуткая дискриминация, — сказала она.

Актриса добавила, что после блокировки счета она лично пришла в банк и начала решать вопрос. В результате его удалось разблокировать. По ее словам, жить в современном европейском мире без банковского счета невозможно, передает StarHit.

До этого Татьяна Лазарева заявила, что все чаще задумывается о возвращении в Россию. При этом она отказалась извиняться за свои слова в адрес людей, поддерживающих спецоперацию Вооруженных сил РФ по защите жителей Донбасса.

Кроме того, известный российский журналист Евгений Додолев поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей — Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко.