Около станции БКЛ «Кленовый бульвар» расширят тротуары и поставят новые фонари

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Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории около новой станции БКЛ «Кленовый бульвар». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 10 июля.

— Главная задача — сделать комфортные маршруты от жилых домов к транспортным объектам, создать общественные пространства для прогулок и отдыха. Станция «Кленовый бульвар» находится недалеко от музея-заповедника «Коломенское», многочисленным посетителям которого станет удобнее добираться до него, — сказал представитель мэрии.

По словам Бирюкова, в зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, а также организованы проходы.

Всего в рамках благоустройства планируется убрать воздушные кабельные линии, обустроить 250 метров водосточной сети, расширить и обновить тротуары. Специалисты планируют заменить асфальт на проезжей части, привести в порядок существующие и сделать дополнительные спуски с тротуаров на пешеходных переходах.

Бирюков заключил, что на финальном этапе благоустройства рабочие разобьют газон общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, а также высадят около 200 деревьев и кустарников. Основные работы планируется завершить до конца 2022 года.

7 июля Бирюков сообщил о старте работ по благоустройству детского парка «Фили» в ЗАО. Отмечается, что специалисты восстановят входные группы, приведут в порядок дорожки, обновят футбольную площадку с трибунами для зрителей, а зимой на ее месте будет работать каток.