Благоустройство детского парка «Фили» стартовало на западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, детский парк Фили Карта всех событий

Стартовали работы по благоустройству детского парка «Фили» в ЗАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 7 июля.

— Планируем модернизировать инфраструктуру объекта, сделать новые зоны для занятий спортом, активного семейного отдыха и проведения культурных мероприятий. В результате жители района Филевский Парк получат комфортное общественное пространство, — сказал заммэра.

Он добавил, что каждый парк, который благоустроят в этом году, имеет свою тематику. Так, в парке «Фили» главной является детская тема — он предназначен для проведения досуга детей всех возрастов.

Специалисты восстановят входные группы, приведут в порядок дорожки, обновят футбольную площадку с трибунами для зрителей, а зимой на ее месте будет работать каток.

Для детей появится игровая площадка, а на спортивной площадке для взрослых установят турники, а также тренажеры для силовых занятий и кроссфита. При этом особое внимание уделят безопасности — для этого смонтируют систему видеонаблюдения, установят дополнительные фонари и организуют декоративное освещение.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году специалисты приведут в порядок несколько крупных парков и природных территорий столицы.