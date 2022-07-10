Жителям столицы рассказали о выставке автомобилей «Мечта москвича» на ВДНХ

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

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В прошлом году сотрудники Музея транспорта Москвы вдохновились историей автомобиля «Москвич» и создали выставку-байопик в павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ. Она получила название «Мечта москвича».

Всего в экспозиции представлено 30 экспонатов транспортной коллекции 300 исторических артефактов. В одном из залов павильона проходят временные выставки. Там регулярно меняются экспонаты. Сейчас гости могут познакомиться с выставкой «От эскизов до прототипа: фантазия на тему «Как промышленные дизайнеры видят легендарную машину в будущем».

Посетителей встречает инсталляция художницы Ирины Кориной «Рог изобилия». В центре инсталляции — автомобиль КИМ-10-50. Экспонат представляет собой надувной рог. Под определенным ракурсом он кажется клаксоном, из которого выпадают фрукты.

Первый зал «Мечты москвича» посвящен кино. В экспозиции представлены автомобили, которые участвовали в съемках фильмов, а в зале звучат голоса известных актеров.

Во втором зале выставки гости могут познакомиться с историей ралли Лондон — Мехико в 1970 году. Тогда сотрудников завода пригласили принять участие на «Москвиче». В экспозиции представлен тот самый «Москвич».

Третий зал посвящен автомобилям, которые не смогли попасть в массовое производство. В 1980-е годы сотрудники Автомобильного завода имени Ленинского комсомола спроектировали фантастические модели для экспорта в новом тысячелетии. Последний зал расскажет об истории конструктора «Москвича» Александре Андронове, передает официальный сайт мэра Москвы.

9 июля москвичам рассказали об экспонатах в музее столичного метрополитена. Он был открыт 15 мая 2015 года на станции «Выставочная» к 80-летию подземки.