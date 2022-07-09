Москвичам рассказали об экспонатах в музее столичного метрополитена

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Музей Московского метрополитена был открыт 15 мая 2015 года на станции «Выставочная» к 80-летию подземки. В субботу, 9 июля, в День столичного транспорта в пресс-службе мэра и правительства города рассказали об экспонатах, представленных в музее.

Строительство метрополитена началось в 1930-е годы, продолжалось в годы Великой Отечественной войны и идет по сей день.

— Московский метрополитен получился одним из самых быстрых в мире, — подчеркнул директор музея метро Константин Черкасский.

Вся выставка помещается в одном зале. Каждый экспонат переносит посетителей в тот или иной период истории метро. В музее можно увидеть и манекены в униформе работников подземки в разные годы, и фотографии строительства станций.

Кроме того, на выставке представлены макеты поездов разных времен, тренажеры для машинистов и другие приборы, резюмировали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет. На данный момент около 66 процентов горожан предпочитают его личным авто.