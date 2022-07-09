Собянин поздравил сотрудников столичного транспорта с профессиональным праздником

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 9 июля, поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта.

— Поздравляю всех работников отрасли с Днем московского транспорта! Наш коллектив — это больше 250 тысяч сотрудников! Москва — один из самых комфортных и современных мегаполисов, в том числе благодаря работе городского транспорта, — заявил Собянин.

Он также подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет. На данный момент около 66 процентов горожан предпочитают его личным авто.

Мэр напомнил, что система наземного транспорта Москвы — крупнейшая в Европе. Так, в столице запущены проекты мирового уровня — МЦК, МЦД, Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, постоянно обновляется парк транспортных средств и улучшаются пассажирские сервисы.

До этого сообщалось, что парад ретропоездов стартовал в Московском метрополитене в честь Дня столичного транспорта. А о том, каким был первый транспорт столицы и какие еще мероприятия подготовили к празднику, «Вечерней Москве» рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.