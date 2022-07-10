Кому необходимо пройти медицинское обследование летом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В летний период некоторым людям стоит особенно задуматься о своем здоровье и пройти дополнительные обследования. Например, тем, кто переболел коронавирусом или имеет проблемы с венами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Людям, которые перенесли коронавирус полгода или год назад, я бы рекомендовал сдать анализы на вязкость крови и количественный состав тромбоцитов. Коронавирус усиливает образование тромбов, и в постковидном синдроме мы тоже видим, что бывают изменения, — предупредил врач.

Специалист заметил, что людям с нарушениями в венах (варикозная болезнь, тромбофлебиты) необходимо провести УЗИ сосудов вен. Это позволит исключить проблему проходимости вен и других состояний, которые связаны с образованием тромбов, подчеркнул эксперт.

Стоит задуматься о здоровье и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, уверен Кондрахин.

— Для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо банально сделать ЭКГ, чтобы, если они куда-то далеко уезжают, раньше можно было исключить какие-то возможные патологические явления. Это хорошо, особенно когда люди куда-то уезжают в жару. Если, не дай бог, человеку станет не очень хорошо, можно будет сделать сравнение ЭКГ с тем, что было до ухудшения состояния, — пояснил собеседник «ВМ».

Люди, которые страдают диабетом, должны всегда проверять уровень сахара, отметил специалист. В летний период человек употребляет больше фруктов, и существует вероятность, что его уровень в крови вырастет.

Кроме того, страдающим сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, по словам Кондрахина, желательно проверять артериальное давление, так как летом человек пьет больше жидкости, что может привести к его колебаниям, уточнил собеседник «ВМ».

Здоровым людям никаких дополнительных исследований в летний период не требуется, добавил врач.

— Единственное, что можно сделать для себя: есть показатель гематокрит, показывающий, насколько в организме хватает жидкости. Другими словами, он показывает состояние форменных элементов и плазмы. Если плазмы мало, то гематокрит повышается, будет обезвоживание. Но это исследование проводить необязательно, — заключил Кондрахин.