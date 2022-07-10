Дома, в которых жили народные артисты СССР, капитально отремонтируют в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Бронная улица, 2/6 Карта всех событий

В столице проведут капитальный ремонт трех жилых зданий, где жили Фаина Раневская, Юрий Никулин и Алексей Баталов. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, специалисты проведут работы в домах номер 3 по Большому Палашевскому переулку, 2/6 на Большой Бронной улице и доме 2 по улице Серафимовича. Эти здания уникальны по своей архитектуре. В связи с этим специалисты Фонда капитального ремонта Москвы разработали индивидуальные проекты, которые учитывают их особенности.

На данный момент рабочие занимаются восстановлением кровли, подвальных помещений, производят замену окон и так далее. Для зданий на улице Серафимовича и в Большом Палашевском переулке работы окончатся до конца этого года. Дом на Большой Бронной улице отремонтируют в 2023 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что специалисты завершат работы по капитальному ремонту жилого дома архитектора Ивана Жолтовского 1951 года постройки на Смоленской площади в этом году. Реставрационные работы на торце здания подходят к концу.