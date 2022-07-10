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Опрокинувшийся мусоровоз в Даниловском районе столицы стабилизировали

Александр Афонин
Происшествия
Опрокинувшийся мусоровоз в Даниловском районе столицы стабилизировали
Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Россия, Москва, Малая Тульская улица, 24 Карта всех событий

Специалисты стабилизировали мусоровоз, который опрокинулся в Даниловском районе столицы. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— 10 июля в 06:52 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о ДТП: на съезде с ТТК на Духовинский переулок опрокинулся мусоровоз, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на место происшествия был направлен пожарно-спасательный гарнизон Москвы. С помощью автокрана специалисты стабилизировали мусоровоз. Отмечается, что в результате ДТП водитель грузовика не пострадал, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Инцидент произошел на Малой Тульской улице в районе дома 24. Водитель мусоровоза не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на тротуар.

ДТП грузовик Даниловский район
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