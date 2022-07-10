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Владимир Путин поздравил Юрия Стоянова с юбилеем

Александр Афонин
Общество
Владимир Путин поздравил Юрия Стоянова с юбилеем
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Стоянова с 65-летием. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас — одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации — знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа, — отметил глава государства.

Российский лидер уточнил, что главным секретом Стоянова является его профессионализм и чувство юмора. Кроме того, телеведущий умеет находить темы, которые интересны его зрителям. Путин пожелал артисту крепкого здоровья, благополучия в жизни и успешного воплощения задуманного в жизнь, отметили в пресс-службе.

Накануне Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Глава государства отметил, что мусульманская община России принимает активное участие в жизни страны и уделяет много внимания реализации общественных проектов. По его словам, деятельность общины играет большую роль в поддержании «межнационального мира».

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