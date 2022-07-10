«Не разговаривали месяц»: Маликов рассказал о ссоре с супругой

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Народный артист России Дмитрий Маликов рассказал, что познакомился со своей супругой Еленой, когда ему было 22 года. В то время он был настоящей суперзвездой и имел отношения с моделями.

По его словам, будущая жена привлекла его мудростью и красотой. Тогда молодой артист понял, что за нее нужно держаться и не отпускать. В начале отношений пара много путешествовала и занималась музыкой. В 2000 году у них родилась дочь, что, по мнению певца, укрепило союз пары. Однако позже случился разлад.

— У нас был кризис в 2008 году. Это случилось за границей на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала — я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали. А потом простили друг друга, соскучились, — сказал Маликов.

Артист добавил, что они интересная пара. Маликов может вспылить и эмоционально ответить, а Елена отличается сложным характером. Он отметил, что эта черта и привлекла его, передает StarHit.

До этого Полина Гагарина поделилась неожиданным откровением об экс-супруге. Она рассказала, что еще зимой у нее получилось добиться определенного взаимопонимания с фотографом Дмитрием Исхаковым: он не стал подавать на артистку в суд и согласился подписать мировое соглашение, которое регламентирует его общение с дочкой Мией.