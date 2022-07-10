Спасатели вытащили из Мещерского пруда двух тонувших мальчиков

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Мещерский пруд Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Мещерская» помогли двум детям, которые начали тонуть. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

— Утром 10 июля при патрулировании акватории пруда работниками поисково-спасательной станции «Мещерская» были замечены двое детей, скрывающихся под водой. Спасатели поспешили на помощь и в 20 метрах от берега подняли детей из воды, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили на спасательную станцию, где им оказали первую помощь. Мальчики рассказали, что плавали в пруду и им удалось далеко заплыть, однако на обратную дорогу сил уже не хватило. Их мать в это время была на берегу. Она не заметила, как дети успели далеко отплыть, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Столичные спасатели 3 июля вытащили из акватории Мещерского пруда тонущего мужчину. Объявив тревогу, специалисты направились к человеку и подняли его из воды на борт катера в 40 метрах от берега.