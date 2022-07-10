Министр обороны Франции сообщил о продолжении контактов между Москвой и Парижем

Фото: Пресс-служба Совфеда

Подписанные контракты между военными и гражданскими должностными лицами России и Франции продолжат действовать. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

— Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Да, наши гражданские и военные чиновники взаимодействуют, — сказал он.

Министр добавил, что Россия остается великой державой для Европы. Франция же будет играть роль обеспечения в долгосрочной перспективе безопасности стран, передает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское оружие не должно использоваться Украиной для нанесения ударов по России. По его словам, Париж продолжает поставки вооружения для защиты украинских граждан.

Также Макрон отказался признать Россию страной — спонсором терроризма, чего недавно потребовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Франция не следует этой методике. По его словам, при разговоре о военном преступлении квалификация происшествия принадлежит судьям.